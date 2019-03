TGV Al Boraq: offre exceptionnelle spéciale 8 mars

L’Office national des chemins de fer (ONCF) propose des offres exceptionnelles exclusivement dédiées aux femmes à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars).

“A l’occasion de la Journée internationale de la femme, Al BORAQ apporte sa contribution en proposant à ses clientes 888 places à seulement 80 DH, pour un voyage le 8 mars”, indique l’ONCF dans un communiqué, relevant qu’il s’agit d’un “geste par lequel l’Office rend hommage aux femmes et démontre sa volonté de les accompagner et de les soutenir dans leur mobilité”.

Cette offre exceptionnelle exclusivement dédiée aux femmes, est valable pour un aller simple ou un aller-retour en 2ème classe sur toutes les liaisons “Al Boraq”: Casablanca-Tanger, Rabat-Tanger ou Kénitra-Tanger dans les deux sens, pour un voyage le 8 mars, précise-t-on de même source.

Pour en bénéficier, les clientes doivent effectuer leur réservation uniquement sur www.oncf-voyages.ma, note le communiqué, ajoutant que ce billet à tarif spécial reste non échangeable et non remboursable.

Quant aux femmes voyageant fréquemment à bord des Trains navettes rapides (TNR) et trains de lignes, l’ONCF leur propose un abonnement “navette” spécial Journée internationale de la femme de 4 mois au prix d’un abonnement de 3 mois. Il sera en vente durant tout le mois de mars.

Les femmes abonnées bénéficient d’une attention particulière: l’ONCF accorde également à 8 femmes, sélectionnées parmi les voyageuses les plus fidèles, une carte “navette” gratuite valable un mois sur leur trajet habituel, conclut le document.

S.L. (avec MAP)