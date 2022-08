Tétouan : une hausse des cas d’intoxications alimentaires inquiète la population

L’hôpital régional de Tétouan a enregistré plusieurs cas d’intoxications alimentaires. Loin de pointer du doigt un quelconque établissement, le staff médical indique que ce qui intrigue le plus dans cette situation est la réaction différente de chaque individu.

Selon ce qui a été rapporté par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, une source médicale a expliqué que dans une même famille, différentes réactions ont été observées. Cela complique l’identification des réelles causes d’intoxications.

Il est peu probable que la consommation d’aliments soit la cause principale des cas enregistrés, surtout que cela pourrait être dû aux conditions climatiques, et leur impact sur le corps. La source médicale a indiqué qu’il ne faudrait pas prendre à la légère tout changement de la température corporelle, et qu’il faut impérativement consulter en cas de doute.

A.O.