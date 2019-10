Tétouan: une fillette de 4 ans violée par “Moul L’hanout”

Une fillette de 4 ans a été violée par le propriétaire d’une épicerie à Tétouan. Dans une déclaration à Le Site info, Hasnae, la mère de la victime, est revenue sur cette sordide affaire.

«Mon mari et moi travaillons loin et passons plusieurs heures loin de la maison. Ce criminel, gérant de l’épicerie située à quelques mètres de chez nous, a profité de notre absence pour abuser sexuellement de ma fille. Il l’a attirée en lui proposant des bonbons avant de la violer pendant des heures sans une once de pitié», a-t-elle déploré.

Et d’ajouter : «Ma fille ne m’a rien dit de peur que je la punisse. Elle s’est confiée à ma sœur, lui révélant qu’elle ressentait des douleurs atroces au niveau de son organe génital. Elle a finalement subi une expertise médicale qui a prouvé qu’elle a en effet été violée».

Hasnae a immédiatement alerté les autorités qui ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Le coupable a été arrêté et placé en garde à vue.

S.L.