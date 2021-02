Le Tribunal de première instance de Tétouan a récemment condamné un chauffeur de taxi à deux mois de prison ferme pour avoir harcelé une de ses clientes.

Selon une source de Le Site info, la victime, une jeune fille, a accusé le mis en cause de l’avoir harcelée à l’intérieur du taxi.

Et d’ajouter que le mis en cause est un homme marié et père de plusieurs enfants, soulignant qu’il exerce depuis plusieurs années.

M.S.