Tétouan: un individu martyrise un chat, la Toile sous le choc

Un enregistrement vidéo choquant fait voir un individu en train de martyriser un chat, avenue Mohamed El Kharraz, à Tétouan.

De ce fait, l’Association de Défense des animaux et de la nature (ADAN), de la Colombe blanche de la ville du Nord du Royaume, a décidé de porter plainte auprès du Procureur du Roi. Plainte reposant sur la vision de la vidéo montrant cet énergumène martyrisant sauvagement le félin, jusqu’à la mort de ce dernier, sous les pieds du mis en cause.

Celui-ci, selon l’enregistrement vidéo publié, partagé et commenté sur les réseaux sociaux, s’est saisi de l’animal qui déambulait, près de voitures stationnées, et l’a coincé sous ses pieds jusqu’à ce que la mort de cette pauvre bête s’en suive.

Cette scène inhumaine a fait réagir et suscité l’indignation légitime sur les réseaux sociaux et, via Facebook, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur colère et leur indignation à l’encontre de tels comportements sauvages envers les animaux.

Exprimer sa colère, d’accord! Exprimer son indignation, toujours d’accord! Pourtant, des questions pertinentes, légitimes et citoyennes sont posées par de nombreuses personnes. Pourquoi donc les auteurs de ce genre de vidéos se « contentent-ils » uniquement de filmer ces scènes d’honneur? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus, d’une manière ou d’une autre, afin de mettre fin à ces scènes de massacre, dont sont victimes des êtres humains et des animaux, au lieu seulement d’actionner les caméras de leurs smartphones?

