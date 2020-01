Tétouan: un individu arrêté au niveau d’un barrage de police

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a arrêté mardi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu pour son implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mercredi que le suspect (28 ans) a été arrêté à bord d’une voiture légère au niveau d’un point de contrôle routier dans la ville de Tétouan.

La fouille menée à l’intérieur du véhicule a permis la saisie de 10.800 comprimés psychotropes de type “Ecstasy” et “Rivotril”, ainsi que de deux téléphones portables et d’une somme d’argent estimée à 11.800 dirhams qui serait le fruit du trafic des psychotropes. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter tous les éventuels complices dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

