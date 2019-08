Tétouan: un imam provoque la colère des femmes

L’imam de la mosquée Ali Al Omari, à Tétouan, ne savait pas que son dernier prêche du vendredi allait lui attirer des ennuis. Ses propos mysogines ont en effet provoqué la colère des femmes de la région, ne manquant pas de faire réagir les associations de droits des femmes.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, l’imam a rendu un hommage, lors de son prêche, à «la femme brave et vertueuse qui prend soin de son foyer». Selon lui, les bonnes femmes sont celles qui ne sortent pas de leurs maisons, ne travaillent pas et qui consacrent leurs vies à leurs maris et enfants.

Les propos de l’imam ont provoqué une grande colère du côté de la gent féminine dans toute la région. Plusieurs militantes l’ont violemment critiqué et rappelé que les milliers de Marocaines qui travaillent réussissent à concilier vie professionnelle et vie de famille.

S.L.