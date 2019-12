Tétouan: un café réservé exclusivement à la gent féminine!

L’ouverture d’un café exclusivement réservé à ces dames et ces demoiselles, à Tétouan, est une initiative qui a eu un chaleureux et large écho sur les réseaux sociaux. Cependant, d’autres voix s’élèvent contre cette initiative qui prône la non mixité et le discrimination sexiste! En un mot comme en mille, “ONPP”! Acronyme de l’émission “On ne peut pas plaire à tout le monde” présentée, pendant de longues saisons, par Marc-Olivier Fogiel , sur France 3.

Mais selon une source de Le Site info, les Tétouanaises ont chaleureusement applaudi l’ouverture de ce café, depuis une semaine, dont la clientèle ne sera constituée que des représentantes de la gent féminine. Il se trouve au centre-ville de la “Colombe Blanche”, au quartier Wilaya.

Le lieu a pour objectif de permettre aux femmes et aux jeunes filles de se retrouver entre elles et de passer d’agréables moments, “loin du vacarme des cafés mixtes”.

Le café a recruté des jeunes serveuses, alors que d’autres dames assurent la mission d’agents de sécurité, “veillant à la tranquillité des clientes”. Cependant une telle initiative a aussi bien ses adeptes que ses détracteurs. Les premiers, via les réseaux sociaux, ne tarissent pas d’éloges sur l’idée d’un café réservé uniquement à la gent féminine. Tandis que d’autres internautes désapprouvent l’idée et l’accusent de propager une pensée obscurantiste, extrémiste et sexiste!

Cependant, sans prendre position pour les uns ou contre les autres, sans parti pris aucun, il est nécessaire de rappeler que, par le vaste monde, il existe des lieux dits de “sociabilité” (cafés, restos, clubs ou autres) réservés à une certaine clientèle exclusive (Suivez mon regard!). Et les exemples de tels endroits sont si nombreux et connus de tout un chacun! Comme il existe, heureusement, selon de nombreux citoyens, d’autres endroits, partout, où la non-mixité est vue d’un mauvais oeil et même vivement recommandée! Dont acte! Et….”ONPP”!

Larbi Alaoui