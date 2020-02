Tétouan: un agent de circulation très particulier (VIDEO)

Un agent de circulation,à Tétouan,a suscité admiration et attendrissement de ceux qui l’ont vu à l’oeuvre.Régler la circulation est bel et bien le travail normal d’un policier chargé de cette mission.

Bien entendu!Sauf que dans cet admirable cas tétouanais,il s’agit d’un garçonnet d’une dizaine d’années,en uniforme réglementaire flambant neuf,réglant consciencieusement la circulation sur l’une des avenues de la “Paloma blanca”(la Colombe blanche).Et,depuis lundi 17 février,la vidéo de ce policier en herbe est largement diffusée et chaleureusement commentée sur les réseaux sociaux.

L’extrait,dont on ignore la date,-pas du tout récente,loin de là!-,de l’enregistrement,a été republié en commémoration de la Journée nationale de la sécurite routière. Celle-ci coïncide chaque année au Maroc avec le 18 février et a,pour civique objectif,le redoublement d’efforts,de mobilisation et de sensibilisation.Et ce,auprès de toutes les franges de la société marocaine pour une prise de conscience plus accrue quant aux coûts économiques et aux pertes douloureuses de vies humaines innocentes.En plus des handicaps divere,infirmités etautres blessures, également occasionnés par les nombreux accidents de la route,enregistrés quotidiennement aux quatre coins du Royaume.

Chapeau bas,monsieur le jeune agent de circulation! N’oubliez pas de verbaliser les contrevenants! Rappelez-leur que l’on enregistre au moins un mort chaque semaine,dans un accident dû à un excès de vitesse ou à une imprudence quelconque!

Félicitations,cher chérubin tétouanais!L’uniforme vous sied si bien! Bravo, probable futur commissaire divisionnaire compétent au sein de la DGSN!

Larbi Alaoui