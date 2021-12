Tétouan: tentative de vol dans une agence de change (DGSN)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, mercredi, deux individus âgés de 29 et 31 ans pour leur implication présumée dans le vol et tentative de vol avec violence à l’intérieur d’agences de transfert d’argent et de change dans les villes de Tétouan et Martil.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les deux prévenus ont entrepris, mercredi matin, de commettre un vol en brisant la vitre de protection d’une agence de change à Martil et en menaçant une employée avec l’arme blanche, avant qu’ils ne soient arrêtés peu après leur tentative, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les deux mis en cause ont été appréhendés alors qu’ils prenaient la fuite vers la ville de Tétouan à bord d’une voiture légère.

Les premiers résultats des enquêtes et investigations menées par les services de la police judiciaire ont montré que les deux malfrats sont également impliqués dans une affaire de vol et de tentative de vol ayant visé deux agences de transfert d’argent, la fin du mois écoulé à Tétouan, ajoute la même source.

Les fouilles effectuées ont permis la saisie chez les deux prévenus d’effets vestimentaires et de cagoules qu’ils utilisaient pour commettre leurs mobiles, ainsi que des armes blanches et d’importantes sommes d’argent provenant de leur activité criminelle, ajoute le communiqué.

Les deux suspects ont été placés en grade à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquent compétent, en vue de déterminer les circonstances de cette affaire et les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)