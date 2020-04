Tétouan: sept patients atteints du Covid-19 guéris

Sept patients ont quitté ce vendredi l’hôpital provincial de Tétouan après leur guérison totale du coronavirus, confirmée par les résultats des tests effectués au laboratoire.

Il s’agit de six femmes et un homme, qui étaient pris en charge au niveau des unités de quarantaine et de traitement de l’hôpital provincial Saniat Rmel de Tétouan. Ces cas portent ainsi le nombre de guérisons au niveau de cet hôpital à 14, alors que le nombre de décès a atteint 4.

Le délégué provincial de la Santé par intérim et chef du service des institutions sanitaires, Abdennour Boulaich, a indiqué que les sept guéris cas ont quitté l’hôpital vendredi, ce qui encourage les cadres de la santé à fournir davantage d’efforts pour assurer la guérison des autres cas dans les plus brefs délais.

Il a exprimé, dans ce sens, ses remerciements au personnel médical et infirmier pour les soins accordés aux patients, réitérant la volonté de tous de poursuivre les efforts de façon à ce que l’ensemble des patients puissent guérir et quitter l’hôpital.

Pour sa part, le directeur de l’hôpital Saniat Rmel, Dr Mohamed Khassal, a indiqué que les patients se rétablissement rapidement et dans un temps plus réduit grâce au protocole de traitement adopté par le ministère de la santé pour les cas contaminés au nouveau coronavirus.

Quant au Dr Mustapha Touili, pneumologue et bénévole du secteur privé dans la lutte contre le Covid-19 à Tétouan, il a affirmé que le secteur privé au sein de la ville a adhéré, à travers son personnel médical et infirmier, ainsi que ses cliniques, à la campagne nationale de lutte contre le coronavirus, estimant que la contribution des citoyens à cette campagne, en restant chez eux, peut s’avérer plus importante que celle du personnel médical.

Deux nouveaux cas d’infection au coronavirus à Tétouan ont été annoncés vendredi matin, portant le nombre total des cas infectés à 53 au sein de la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq. Ces cas sont pris en charge au niveau de l’hôpital provincial Saniat Rmel.

M.S. (avec MAP)