Tétouan: privée de passer l’examen régional, une élève atteinte d’autisme lance un appel (PHOTO)

Une élève de la première année bac, originaire de Tétouan, a lancé un appel à Saaid Amzazi après avoir été privée de passer l’examen régional, prévu la semaine prochaine.

Dans une lettre adressée au ministre de l’Education nationale via son compte Facebook, la jeune fille, atteinte d’autisme, a écrit : «J’ai été privée de mon droit de passer l’examen régional prévu les 3 et 4 juin 2021. Vous m’aviez promis de m’aider. Aujourd’hui, je suis tellement triste de cette décision qui affectera négativement mon parcours scolaires et ceux de tous les élèves autistes. Je vous appelle à intervenir pour me rendre justice et trouver une solution à mon problème».

Selon une source sûre de Le Site info, la jeune élève passera finalement son examen après l’intervention, ce jeudi, de Saaid Amzazi.

H.M.