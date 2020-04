Tétouan: Me Hajji “complètement guéri” du coronavirus

Me Lahbib Hajji, avocat au Barreau de Tétouan, est complètement rétabli après avoir contracté le nouveau coronavirus, selon une source de Le Site Info.

A ce propos, Me Mohamed El Haini a annoncé la guérison de l’avocat Hajji. Celui-ci, d’après les dernières analyses, ne porte plus aucune trace du Covid-19. De même qu’il a précisé que son confrère quittera, jeudi 9 avril, l’hôpital où il a été soigné.

“Grâce à Dieu, les analyses subies par mon cher ami et frère Me Hajji, avocat au Barreau de Tétouan, ont assuré qu’il est complètement guéri”, a déclaré Me El Haini, avec une grande satisfaction et soulagement apparent.

M.R (avec K.Z.)