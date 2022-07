Tétouan: l’ancienne prison de Bab Nouader fait polémique

Le doute plane sur la situation de Bab Nouader, la prison locale de Tétouan. L’avenir de l’entité, fermée depuis 15 ans déjà, reste l’un des points sombres de la ville. Cette situation a d’ailleurs poussé le parlementaire socialiste à la Chambre des représentants, Hamid Deraq, à interpeller le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ainsi, le membre de la commission d’inspection des finances publiques a interrogé le Chef de l’Exécutif sur le pourquoi concernant la non-exploitation de la superficie, jugée massive, de l’ancienne prison de Tétouan, malgré toutes ces années.

Deraq a par ailleurs indiqué que l’état actuel de la bâtisse est catastrophique, du fait qu’elle est délaissée. Le parlementaire socialiste a expliqué qu’il serait plus qu’intéressant de se pencher sur ce cas, dans la mesure où la ville connait un manque important d’espace foncier, qui pourrait être utilisé pour la construction de projets culturels et touristiques, profitant ainsi au développement de la ville de Tétouan. Hamid Deraq a, dans ce sens, appelé le Chef du Gouvernement à établir un plan d’action pour remédier à cette situation le plus vite possible.

A.O.