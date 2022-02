Tétouan: la DGSN fait tomber deux contrebandiers

Les éléments du 8è arrondissement de police à Tétouan ont réussi, vendredi soir en concertation avec le service préfectoral de police de la ville, à mettre en échec une tentative de trafic de 79.190 paquets de cigarettes de contrebande et ont interpellé deux individus, dont un aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans le trafic des cigarettes.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller un premier suspect, au volant d’une voiture utilitaire chargée des cigarettes de contrebande, avant d’interpeler le second prévenu qui tient un garage au quartier « Khandek Zerbouh », utilisé pour le stockage et la commercialisation de ces cigarettes de contrebande, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées par la police judiciaire ont permis la saisie du véhicule utilitaire utilisé dans le transport et le trafic ainsi que de 79.190 paquets de six marques de cigarettes de contrebande, selon la même source.

Les mis en cause, âgés de 41 et 51 ans, ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier toutes les ramifications et les liens éventuels de cette activité criminelle et d’interpeller tous les personnes impliquées dans ces actes, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)