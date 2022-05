Tétouan: la chasse aux moustiques est ouverte

A l’approche de l’été, les autorités de Tétouan ont décidé de lancer des campagnes de lutte contre la prolifération des moustiques et celle d’autres insectes saisonniers.

Selon une source de Le Site info, le Conseil communal de la ville du nord a tenu une réunion à ce sujet. L’objectif étant de préserver la santé des citoyens et de protéger l’environnement.

Le Bureau communal d’hygiène de Tétouan, en charge de cette opération de démoustication, est intervenu d’abord dont les zones où prolifèrent les moustiques et d’autres insectes nuisibles. L’opération concerne plus zones de la commune.

La commune a également tenu à sensibiliser la population en leur prodiguant conseils et recommandations contribuant à limiter la prolifération des moustiques qui peuvent être des vecteurs de maladies. De même que le Bureau communal d’hygiène a demandé aux habitants de vider les ustensiles remplis d’eau et les laver soigneusement.

Il a été aussi recommandé de couvrir les puits et de se débarasser des eaux stagnantes, à l’air libre, dans les maisons et les piscines, lieux propices à la présence de moustiques et autres insectes, proliférant pendant l’été.