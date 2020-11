Tétouan: irruption de la police dans un mariage, les mariés embarqués

Les autorités locales de Tétouan, accompagnées des services de sécurité, ont fait irruption dimanche dans un mariage célébré clandestinement, dans le quartier Souani à Tétouan, et ont arrêté les deux mariés, leurs parents et des invités.

Selon une source informée, les autorités locales et la police ont fait le déplacement après avoir été avisées qu’une fête de mariage se tenait dans une maison.

Il faut rappeler que l’état d’urgence sanitaire interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Or, ils étaient plus de 30 personnes à assister à ce mariage, indique notre source.

Les deux mariés, leurs parents et certains invités ont été emmenés au commissariat où un procès-verbal a été dressé pour violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

S.Z.