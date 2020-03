Tétouan: deux arrestations après les attroupements de samedi soir

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan ont arrêté, dimanche soir, deux individus âgés de 22 et 21 ans, soupçonnés d’entrave à la mise en oeuvre des mesures sanitaires de prévention ordonnées par les autorités locales et d’incitation au rassemblement et à la désobéissance.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir incité à l’attroupement, à la désobéissance et au non-respect des mesures préventives prises pour faire face au coronavirus, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, précisant qu’il s’agit de campagnes d’incitation qui ont fait sortir plusieurs personnes sur la voie publique à Tétouan dans des conditions susceptibles de menacer la santé et la sécurité des citoyens.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter toute personne impliquée dans ces actes qui affectent la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyennes et citoyens, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)