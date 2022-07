Tétouan: des mesures sécuritaires spéciales pour le mariage de Nouâmane Belaiachi

Le chanteur marocain, Nouâmane Belaiachi, a convolé en justes noces, vendredi dernier, dans un grand hôtel de la ville de Tétouan où a été célébré le mariage, en présence d’amis et confrères de l’artiste, dont Zouhair Bahaoui, le rappeur Lhorr et Haytam Miftah.

Et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Nouâmane Belaiachi a suscité les interrogations de nombreux internautes sur le fait qu’il n’ait pas partagé les détails de la célébration de son mariage avec la nièce de RedOne, comme il a ignoré les commentaires de ses collègues artistes qui ont partagé leur bonheur d’avoir été présents à cet évènement.

De même que le chanteur a suscité ironie et sarcasme quand s’est répandue l’information qu’il a mis en branle des mesures sécuritaires afin que ses photos avec la mariée ne soient pas publiées sur les réseaux sociaux. Et c’est l’émission TV « ET bil Arabi » qui a révélé que le marié a veillé à placer un agent de sécurité à côté de chaque table, ayant pour mission d’empêcher les invités de le prendre en photos avec l’heureuse élue.

A propos de cette célébration discrète, une source fiable avait auparavant révélé au magazine « Ralia » que Nouâmane Belaiachi avait souhaité que son mariage avec la nièce du célèbre producteur international RedOne se déroule dans une presque totale intimité, loin des regards, en présence seulement de membres de sa famille, de ceux de la mariée et de certains amis et collègues du milieu artistique.

L.A.