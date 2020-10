Tétouan: couvre-feu instauré à partir de ce mercredi

Les autorités de la ville de Tétouan ont décidé, ce mercredi, de durcir les mesures d’état d’urgence sanitaire et d’instaurer le couvre feu, a appris Le Site Info.

Selon des sources locales, les mêmes autorités ont placé des barrages afin de contrôler les déplacements des citoyens, surtout après le recensement alarmant du nombre de cas confirmés de Covid-19.

Ainsi, à partir de ce mercredi, de 22 heures à 5 heures du matin, il a été décidé d’instaurer le couvre-feu à Tétouan, ont rapporté les mêmes sources. De même que les autorités de la ville du Nord du Royaume ont décidé, depuis hier, d’adopter une nouvelle batterie de mesures afin d’endiguer la propagation et la transmission du nouveau coronavirus. Parmi celles-ci, la décision de la fermeture des commerces, ainsi que des cafés et restaurants, à 22 heures tapantes.

Ces mesures concernent aussi un contrôle plus strict aux différents accès de la la ville, l’interdiction de rassemblements de plus de dix personnes et la limitation de la capacité des hammams, des douches modernes, des salons de coiffure et des salles de sports à 50%.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)