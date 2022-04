Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima… Le Nord sous les eaux (VIDEOS)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues, lundi, sur les villes du nord ont provoqué de nombreuses inondations.

D’après des vidéos dont Le Site info détient copie, les eaux ont bloqué la circulation dans plusieurs quartiers de Tétouan, Chefchaouen et Al Hoceima et plusieurs maisons et commerces ont été inondés. La route entre Tétouan et Chefchaouen a également été fermée, au grand dam de ses usagers. Selon ces extraits, les inondations ont provoqué d’importants dégâts matériels.

Pour rappel, la Direction générale de la météorologie avait annoncé de fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige au-delà de 1.600 m et de fortes rafales du lundi au mardi dans plusieurs provinces du Royaume. De fortes pluies parfois orageuses (70 à 110 mm) étaient prévues du lundi à 13h au mardi à 15h dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tetouan, Mdiq-Fnidq, Driouch et Nador, a averti la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance Rouge.

Le même phénomène (30 à 60 mm) concernera du lundi à 13h au mardi à 15h les provinces d’Al Hoceima, Berkane et Guercif, avait précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-90 Km/h) étaient prévues du lundi à 12h au mardi à 06h dans les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Nador, Al Hoceima, Figuig, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Zagora.

