Tétouan: arrestation de 2 individus pour trafic de drogues

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétant, afin d’élucider les dessous et les circonstances de cette affaire.

Les éléments de la police ont mené une intervention au niveau du quartier Bouanan, qui a abouti à l’arrestation des deux trentenaires et à la saisie de 222 bouteilles d’alcool de contrebande de différents types, de 31 tubes de colle à dissolution et d’un fusil de chasse chargé d’une cartouche, a-t-on précisé de même source.

Le service préfectoral de la police judiciaire à Tétouan a procédé, vendredi matin, à l’arrestation de deux individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession d’arme à feu sans permis, de trafic de drogues et de comprimés psychotropes et de vente d’alcool sans autorisation, a-t-on appris de source policière.