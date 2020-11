Tests rapides du covid-19 au Maroc: ce qu’il faut savoir

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement des tests de dépistage rapide du covid-19 dans plusieurs régions du Maroc.

A ce propos, Abdelkrim Benmeziane a fait savoir mardi lors du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique que cette opération sera généralisée au Maroc à partir de la semaine prochaine. «L’avantage de ces tests antigéniques rapide est que le résultat est délivré en moins de 30 minutes. Les Marocains ne devront plus attendre plusieurs jours pour obtenir les résultats de leurs tests. Cette attente contribuait malheureusement à la propagation du virus. », a précisé le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère.

Ce test de dépistage rapide sera disponible dans les laboratoires d’analyses médicales, les cabinets médicaux, les cliniques et les hôpitaux. Si le prix du test n’a pas encore été dévoilé, il sera moins cher que le test PCR et plus facile à utiliser. Il teste les protéines produites par le virus du SRAS-CoV-2, qui est à l’origine de la COVID-19. Les fluides corporels sont prélevés à partir d’un écouvillon nasal et appliqués avec du liquide sur une bande de papier, où un colorant donne le résultat.

D’après l’OMS, les nouveaux tests de diagnostic rapide, basés sur la détection de l’antigène, vont considérablement augmenter la capacité de dépistage.

«Les tests rapides basés sur la détection de l’antigène sont un complément aux tests PCR, et non un remplacement de ceux-ci, et l’OMS recommande des tests dont la précision est supérieure à 80 %. Ils sont plus fiables chez les patients qui présentent des symptômes, une charge virale élevée ou une quantité importante de virus dans leurs voies respiratoires supérieures», précise l’organisation.

N.M.