Tests PCR: un centre de dépistage bondé à Casablanca (PHOTOS)

Le centre du Croissant rouge de Ben M’sik, à Casablanca, a connu ce lundi matin une grosse affluence, sans aucun respect de la distanciation physique, par de très nombreux citoyens venus passer un test PCR à même de déterminer si l’on est porteur ou pas du virus de la covid-19.

Un témoin oculaire a ainsi affirmé à Le Site info que ledit centre a été le lieu de rassemblement de dizaines de citoyens, depuis les premières heures de ce lundi 17 janvier, désireux de se rassurer sur leur état de santé en ce qui concerne le coronavirus. Mais, malheureusement, tous ont fi inconsciemment et inciviquement du respect de la distanciation physique, l’une des mesures préventives et sanitaires essentielles en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouvelles souches, dont le variant Omicron.

Les nombreuses interventions des responsables du centre du Croissant rouge de Ben M’sik, dans l’objectif de mettre de l’ordre dans cette anarchie, sont restées vaines, hélas, a déploré la même source. Tout au contraire, quelque 50 personnes ont créé cette cohue, voulant à tout prix être servis en premier pour passer le PCR, a-t-on encore précisé.

