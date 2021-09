Tests PCR au Maroc: les prix vont changer

Il est prévu que les nouveaux prix des tests PCR soient annoncés dans les prochains jours. Un arrêté ministériel sera, en effet, bientôt publié, rapporte Al-Ahdath Al-Maghribia .

Selon le quotidien, un comité présidé par Mohamed Benchaaboun, ministre des Finances, et comprenant des représentants des ministères de l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture et de la Santé, en plus des représentants des laboratoires privés, s’est réuni pour fixer les nouveaux prix des tests.

La tenue de ces réunions entre les différents intervenants, intervient après la polémique liée aux prix jugés exorbitants des tests de détection du Covid-19.

Les mêmes sources s’attendent à ce que les nouveaux prix soient raisonnables et à la portée de tous, conclut le journal.

S.L.