Testée positive au covid-19, une humoriste marocaine en larmes (VIDEO)

Loubna Jaouhari a annoncé dimanche, sur son compte Instagram, avoir été testée positive au coronavirus.

Actuellement à Dubaï, l’humoriste marocaine a affirmé que son test s’est avéré positif et sera ainsi obligée de se placer en quarantaine pendant 14 jours. Dans une vidéo, Loubna Jaouhari n’a pas pu retenir ses larmes, exprimant sa peine de devoir rester seule pendant toute cette période. «J’ai perdu le goût et l’odorat. Je n’ai aucun autre symptôme. Je me sens bien mais je ne m’imagine pas passer 14 jours seule dans une chambre, à Dubaï. Je suis venue ici pour tourner des sketchs. Je n’aurais pas dû voyager», a-t-elle confié, en pleurs.

Et d’ajouter : «Je n’ai pas peur du virus. Je regrette de m’être déplacée aux Emirats. J’aurais dû tourner mes projets au Maroc. J’aurais dû tout annuler».

