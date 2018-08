Terrorisme: un Marocain arrêté au nord de l’Espagne

Le ministère espagnol de l’Intérieur souligne que “la coopération entre l’Espagne et le Maroc, associée à la vigilance permanente des deux pays en matière de prévention, détection et neutralisation d’éventuels éléments terroristes, s’illustre à travers des opérations qui permettent de neutraliser ce type de menaces dans les deux rives du Détroit”.

