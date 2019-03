Terrorisme: plusieurs individus dans les filets du BCIJ

Le Bureau central d’investigations judiciaires, relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a interpellé dans les premières heures de ce mercredi 20 mars à Tiznit quatre individus imprégnés de l’idéologie extrémiste.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause sont soupçonnés de liens avec Daech et planifiaient de rallier ses rangs sur la scène syrio-irakienne. Ils menaient également d’intenses contacts avec des partisans de l’Etat islamique en dehors du Maroc et se préparaient à exécuter leurs projets terroristes dans le Royaume.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L.