Terrible nouvelle pour Saad Lamjarred (PHOTO)

Saad Lamjarred a été endeuillé par le décès de sa tante maternelle. Sur son compte Instagram, le chanteur a exprimé son chagrin suite à cette disparition et posté une photo de lui en compagnie de la défunte.

«Que Dieu ait l’âme de ma tante Siham en sa sainte miséricorde et lui accorde le paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Ton décès m’a accablé. Tu étais ma tante, ma mère… L’une des personnes les plus proches à mon cœur. Que Dieu nous accorde courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve», a écrit Lamjarred.

L’artiste a également remercié tous ceux qui lui ont présenté leurs condoléances et prié pour la mémoire de sa tante.

H.M.