Un terrible incendie s’est déclenché lundi dans un immeuble au quartier de Mouilha, à El Jadida, et a causé la mort de l’un de ses habitants.

Selon une source de Le Site info, les éléments de la protection civile se sont aussitôt rendus sur les lieux et ont réussi à maîtriser le feu, soulignant les raisons du sinistre demeurent inconnues.

Et d’ajouter que les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de cette terrible tragédie.

M.F.