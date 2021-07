Terrible incendie dans un cimetière de Béni Mellal

Un terrible incendie s’est déclenché, mercredi, dans le cimetière juif de Béni Mellal.

Selon les données recueillies par Le Site info, le domicile du gardien du cimetière, absent pendant l’incident, a pris feu, précisant que l’incendie n’a pas fait de victimes.

Les éléments de la protection civile se sont immédiatement rendus sur place afin de circonscrire le feu.

Les causes de l’incendie demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre, apprend-t-on de même source.

M.F.