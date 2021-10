Terrible incendie à Chtouka-Ait Baha, deux canadairs interviennent (PHOTOS)

Un terrible incendie s’est déclenché, jeudi, dans l’oasis de Targa Iznagen, située dans la commune de Tanalt à Chtouka-Ait Baha.

Le feu a mis les autorités locales, la direction des eaux et forêts, ainsi que les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile en état d’alerte. Les efforts fournis afin de contenir l’incendie ont été vains, et la végétation de la région a subi de sérieux dégâts à cause des flammes.

Selon une source de Le Site info, les Forces Royales de l’Air sont intervenues avec deux avions canadair afin d’éteindre le feu, qui a suscité un état de panique chez les habitants de la région.

Les efforts se poursuivent afin de contenir l’incendie, et éviter sa propagation vers les zones peuplées, surtout au vu de la température élevée et de la présence de vents violents. Une enquête a été ouverte afin d’en déterminer la cause, apprend-t-on de même source.

M.F.