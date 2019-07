Terrible accident sur l’autoroute Marrakech-Agadir

Un terrible accident s’est produit dans la nuit du mardi au mercredi sur l’autoroute Marrakech-Agadir, au niveau de la région d’Amskroud.

Selon une source de Le Site info, un poids-lourd transportant de la farine, un semi-remorque et une voiture légère sont entrés en collision, faisant un mort et deux blessés. Le conducteur du poids-lourd est décédé suite à l’incendie qui a ravagé le véhicule. Les causes de ce feu n’ont toujours pas été déterminées.

Alertés, les services de la gendarmerie royale et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Le corps de la victime a été transféré à la morgue et les blessés, dans un état critique, ont été évacués aux urgences du CHU Hassan II d’Agadir pour recevoir les soins nécessaires.

La même source a précisé que la circulation a été bloquée pendant des heures sur l’autoroute à cause de cet accident, soulignant que les gendarmes sont intervenus pour fluidifier le trafic.

Y.K.