Terrible accident de l’autocar du KAC, plusieurs blessés

Dix-sept joueurs de l’équipe de football Kénitra Athletic Club (KAC) ont été légèrement blessés et trois autres ont été atteints de blessures plus ou moins graves, après que leur autocar a fait un accident de la route, vendredi soir à l’entrée de la ville de Sidi Bennour, ont indiqué les autorités locales de la province de Sidi Bennour.

Les membres du club étaient en route vers la ville de Youssoufia pour disputer un match avec son club local, Olympique Youssoufia, au titre de la dixième journée de la Division II, avant que l’autocar qui transportait 33 membres du club kénitri ne fasse un accident de la route, en se renversant près d’un virage au niveau de la route nationale N7 au point kilométrique N 16, ont précisé les mêmes sources.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont mobilisés pour prendre les mesures qui s’imposent, souligne-t-on, ajoutant que les blessés ont été transférés à l’hôpital de Sidi Bennour pour recevoir les secours et les examens nécessaires, alors que l’état de santé des trois joueurs blessés à des degrés variés a nécessité leur transfert à l’hôpital provincial d’El Jadida pour recevoir les soins appropriés.

