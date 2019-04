Terrible accident de la route entre El Hajeb et Meknès

Un terrible accident de la route s’est produit dimanche 14 avril entre El Hajeb et Meknès. Un pick up transportant des ouvriers agricoles est entré en collision avec un poids-lourd au niveau de la commune d’Ikdar, sur la route nationale reliant les deux villes.

Selon une source de Le Site info, un ouvrier est décédé et 18 personnes ont été blessées. Alertés, les services de la gendarmerie royale, les autorités locales et la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Une enquête a par la suite été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cet accident.

En parallèle, les blessés, dont des femmes, ont été évacués d’urgence à l’hôpital Mohammed V de Meknès pour recevoir les soins nécessaires. Le corps du défunt, de son côté, a été transféré à la morgue pour l’autopsie.

S.L.