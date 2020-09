Terrible accident de jet ski au large d’Agadir

Un terrible accident s’est produit lundi au large d’Agadir. Selon une source de Le Site info, une collision a eu lieu entre un yacht et un jet ski, soulignant que le chauffeur de celui-ci a perdu le contrôle de l’engin avant que l’accident ne se produise. Et d’ajouter que six personnes ont été blessées.

Les services de la gendarmerie royale, en collaboration avec les éléments de la protection civile, ont transféré les victimes au CHU Hassan II pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.