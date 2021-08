Terrible accident dans les environs de Taza

Un jeune homme a trouvé la mort, mercredi, à Oued Imlil, dans les environs de Taza, suite à un terrible accident de la circulation.

Selon les données recueillies par Le Site info, deux véhicules de transport de voyageurs sont entrés en collision, tuant le jeune homme sur le coup, et blessant 11 autres passagers.

Les éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux aussitôt alertés. La dépouille a été transférée à la morgue, et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de cette terrible tragédie.

M.F.