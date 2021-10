Terrible accident dans les environs de Béni Mellal (PHOTOS)

Sept personne ont été blessés, ce mercredi, dans un terrible accident de la circulation survenu dans la commune d’Ighbala, aux environs de Béni Mellal.

Selon les sources de Le Site info, une voiture est entrée en collision avec un véhicule transportant une vingtaine de personnes vers un souk hebdomadaire de la région. Les mêmes sources ajoutent que les 7 blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional de Béni Mellal afin de recevoir les soins nécessaires.

Et de préciser qu’une enquête a été ouverte afin d’en déterminer les causes et les circonstances.

M.F.