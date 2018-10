Tentative de viol à Casablanca: ce que l’on sait

Les mis en cause apparaissent dans cet extrait en train de déshabiller une jeune fille et toucher ses parties intimes. Les cris de cette dernière n’ont malheureusement pas empêché les deux hommes de poursuivre leur abus.

Et d’ajouter que les autorités, après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, ont ouvert une enquête et les coupables ont été interpellés ce lundi 22 octobre. Après les avoir entendus, il s’est avéré que la tentative de viol a eu lieu en 2016. Ils ont d’ailleurs été condamnés à un an de prison ferme qu’ils ont déjà purgé.