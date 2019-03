Tentative de viol à Béni Mellal: les derniers éléments de l’affaire

On en sait plus sur la fille qui s’est jetée le 26 février du 2ème étage d’un immeuble situé au quartier Ghita, à Béni Mellal, pour échapper à une tentative de viol.

Selon une source de Le Site info, l’un des coupables a été déféré devant la Cour d’appel de la ville et sera poursuivi pour attentat à la pudeur, non-assistance à personne en danger et non-dénonciation d’un crime. En parallèle, les recherches sont toujours en cours pour interpeller le second mis en cause.

Par ailleurs, la propriétaire de l’appartement a été déférée devant le procureur du roi près la Cour d’appel pour prostitution.

Rappelons que deux filles, dont la victime, ont accompagné deux hommes à un appartement. Cette dernière, après avoir refusé de coucher avec l’un d’eux, n’a eu d’autres choix que de mettre sa vie en danger et se jeter par la fenêtre. Grièvement blessée au dos et à la cuisse, la jeune femme a été évacuée aux urgences de l’hôpital régional de Béni Mellal. En parallèle, une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

N.M.