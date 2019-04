Tentative de braquage à Tanger: voici la date du début du procès

La justice suit son cours dans l’affaire de la tentative de braquage d’une agence bancaire à Tanger. Après la comparution du mis en cause devant le juge d’instruction, la première audience du procès a été fixée au jeudi 25 avril.

Selon le quotidien arabophone Akhbar Alyaoum, le jeune homme, qui a expliqué au juge d’instruction les raisons l’ayant poussé à commettre ce délit, a indiqué avoir agi de la sorte pour venir en aide à son père atteint d’un cancer.

Et d’ajouter que le mis en cause a fait savoir qu’il comptait se livrer à la police, après avoir remis l’argent à son père pour qu’il puisse effectuer une opération chirurgicale.

Et ce n’est pas tout, le mis en cause a expliqué qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires et que son comportement agressif était une réaction face à la fermeture des portes de l’agence par l’agent de sécurité, indiquant ne pas avoir porté atteinte aux employés de la banque.

Cette affaire a créé un tollé sur la Toile. Si certains internautes ont exprimé leur soulagement après l’arrestation du mis en cause, d’autres ont décidé de lancer une campagne de soutien pour le jeune individu, appelant l’agence en question à retirer sa plainte.

Cette campagne a été lancée après les déclarations de la mère du coupable aux médias où elle a confié que son fils a commis ce délit parce que son père est dans un état critique. Il souffrirait en effet d’un cancer et aurait besoin de 30.000 dirhams pour se faire opérer.

La mère a également indiqué que son fils travaille dans une carrière de pierres et le salaire dérisoire qu’il touche mensuellement ne peut pas payer les soins de son père.

Sa situation précaire a ainsi poussé plusieurs internautes à envoyer des messages à l’agence bancaire, l’appelant à classer cette affaire. Ils ont également appelé les donateurs à aider le père du coupable et à lui payer son intervention chirurgicale.

Rappelons que la police de Tanger a arrêté mardi 16 avril le mis en cause en flagrant délit de tentative de vol sous la menace d’une arme blanche à l’intérieur d’une agence bancaire, avait indiqué la DGSN.

Et de préciser que selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, qui tentait de voler des sommes d’argent de la banque, avait menacé les employés à l’aide d’un coutelas, avant que les policiers n’interviennent pour le neutraliser à l’intérieur de l’agence dont la porte a été fermée par l’agent de sécurité privé.

A.K.A.