Une tempête poussiéreuse et aveuglante s’abat sur Oujda (VIDEOS)

La ville d’Oujda et sa région ont connu de fortes tempêtes de sable, accompagnées de vents très violents, ce jeudi après-midi.

Et selon de nombreux enregistrements vidéos, largement partagés sur les réseaux sociaux, ces tempêtes de sable ont rendu le ciel tout rouge et ont suscité un certain effroi parmi la population n’ayant jamais assisté à une telle scène d’apocalypse.

Une source locale de Le Site Info a aussi précisé que les citoyens ont éprouvé beaucoup de difficultés pour se déplacer à cause de la visibilité rendue presque inexistante, à cause des chasse-poussières soulevés par les vents violents.

Rappelons que la Direction générale de la météorologie a annoncé de fortes pluies localement orageuses, de fortes rafales de vent et des chutes de neige du mercredi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume.

A.Z.