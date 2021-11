Témoignages émouvants suite au décès de l’artiste Feu Aziz Fadili (VIDEO)

Le Site info avait récemment annoncé l’hospitalisation du célèbre comédien marocain, Aziz Fadili, ayant contracté la covid-19 aux Pays-bas où il rendait visite à sa fille. Hélas, nous avons appris que l’excellent ex-« Monsieur météo » de la télévision marocaine, dans les années 80, a succombé des suites de sa maladie.

En ces tristes circonstance, de nombreux artistes marocains ont tenu à présenter leurs sincères condoléances à la famille Fadili et, en particulier, à sa fille, Hanane Fadili, la comédienne et talentueuse humoriste, ainsi qu’à son fils, Adil Fadili, le réalisateur, producteur, scénariste et monteur que l’on ne présente plus.

Parmi les nombreux artistes et amis de la famille Fadili, venus chez Hanane Fadili, à Casablanca, on note la présence de Hanane Jabrane, « l’amie des célébrités », qui a présenté ses condoléances attristées par l’intermédiaire de Le Site info. Et ce, en témoignant avec émotion des grandes qualités humaines de Feu Aziz Fadili et en expliquant qu’il a contracté le coronavirus en Hollande et qu’il a été hospitalisé pendant dix jours avant de rendre l’âme, ce vendredi 19 novembre 2021.

Hayat Jabrane a aussi ajouté qu’elle avait rendu visite, jeudi 18 novembre, à Hanane Fadili, en compagnie de la célèbre actrice et parlementaire RNIste, Fatima Khair, et a réitéré les grandes qualités du regretté artiste, dont la bonté, la bonne disponibilité et l’éducation. Elle n’a pas manqué non plus de rappeler que malgré son immense talent, l’artiste a préféré resté longtemps dans l’ombre, permettant ainsi de laisser le champ libre à sa fille Hanane en qui il avait foi au don inné et aux nombreuses capacités artistiques. Et de rappeler que la famille Fadili est parmi celles qui ont tant offert au milieu artistique marocain, tout en souhaitant que cette aura persévère même après cette douloureuse disparition du défunt père.

De son côté un ami intime de Aziz Fadili a déclaré que celui-ci compte parmi les pionniers de l’art du cru et que le milieu artistique a été orphelin, ces temps derniers, du fait de la disparition de nombreux grands noms artistiques. De même que cet ami a encensé le militantisme du défunt et son apport considérable dans la découverte de nombreux talents prometteurs de la scène artistique marocaine.

Pour rappel, Feu Aziz Fadili, connu particulièrement du public marocain par le sobriquet « Bais Driss », nom du personnage où il avait excellé, entre autres rôles d’une carrière artistique des plus fécondes.

A noter également le dernier clap a été son rôle dans le film réalisé par son fils Adil Fadili, au titre étrangement prémonitoire et de mauvais augure, deux années avant le décès de l’artiste , »Al Baraka frassek » (ndlr, expression usitée pour les condoléances, en darija marocaine), et diffusé sur la chainé de télévision « Al Aoula », en 2019.

A notre tour, au nom de toute la famille de Le Site info, nous présentons nos condoléances attristées à Hanane et à Adil Fadili, aux membres de la famille, aux proches et aux amis de la famille Fadili. « Baraka frasskoum » et que Dieu ait le défunt Aziz Fadili en Sa sainte miséricorde!

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons! ».

Larbi Alaoui