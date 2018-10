Témara: un jeune de 21 ans arrêté pour insultes

Le mis en cause a été mis en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, relève la DGSN.

Selon la DGSN, le présumé avait publié sur sa page personnelle dans un réseau social des expressions d’insultes et de diffamation à l’encontre des fonctionnaires du Centre de légalisation et de documents d’identité de Témara, utilisant des descriptions désobligeantes impliquant une insulte à une structure régie par la loi, et ce après avoir tenté d’avoir une deuxième carte d’identité nationale alors qu’il possède déjà une CIN obtenue en 2014 niant son existence.

La police judiciaire de la ville de Témara a ouvert, ce mercredi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent au sujet d’un individu de 21 ans pour son implication présumée dans une affaire d’outrage à une structure organisée et d’insultes et diffamation à l’égard de fonctionnaires publics.