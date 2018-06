Témara: un drame évité de justesse dans un bus

Un brigadier de police appartenant à la brigade mobile de la police de secours du district provincial de sûreté de Témara a été contraint, jeudi matin, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu qui menaçait la vie des passagers d’un bus de transport urbain et celle des agents de police, à l’aide de l’arme blanche.

Le policier a tiré cinq balles dont deux de sommation lors d’une intervention pour l’arrestation de cet individu aux antécédents judiciaires qui menaçait à l’aide d’une arme blanche, la vie des passagers d’un bus de transport public et celle des éléments de la police, après avoir détruit le pare-brise avant de deux bus, indique un communiqué de la DGSN.

Face à la résistance violente du mis en cause et son obstination à agresser les occupants du bus, l’agent de police a été contraint d’utiliser son arme de service et de tirer cinq balles dont trois ont touché le prévenu au genou et au niveau du thorax, précise la même source.

Le suspect blessé, placé sous surveillance médicale à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, sera déféré devant la justice dès stabilisation de son état de santé. Il sera soumis à l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut la même source.