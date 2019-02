Témara: un dealer dans les filets de la police

La brigade de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de Témara a arrêté mardi 26 février un individu âgé de 56 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect, aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires de trafic de drogues, a été appréhendé à Hay Annasr, a précisé la DGSN dans un communiqué, notant que l’opération de fouille menée au sein de son domicile a permis la saisie de quatre grands sachets comportant 50 kilogrammes de kif, d’une machine pour moudre le kif en tige afin de l’utiliser dans la préparation du “maâjoune” et des armes blanches, outre plusieurs sacs en plastique contenant du “maâjourne” destiné à la vente dans les périmètres des établissements scolaires.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuels complices dans cet acte criminel, a ajouté la même source, faisant savoir que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de sûreté afin de sécuriser les périmètres des établissements scolaires et d’assécher toute source de trafic de drogues et de psychotropes.

S.L. (avec MAP)