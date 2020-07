Témara: la youtubeuse poignardée par son mari se confie

Un individu a poignardé son épouse qui a posté sur sa chaîne Youtube une vidéo du genre«Routini Al Yawmi» (Ma routine quotidienne). Ce qui n’aurait pas été au goût du coupable, arrêté après avoir commis son crime.

Dans une déclaration à Le Site info, la victime, mère de trois enfants, a confié que son mari l’a poignardé à plusieurs reprises jeudi, après la prière d’Al Fajr. «Il m’a blessé au postérieur devant mes enfants, sans pitié, en lançant : «Tu veux me quitter !». Après cette agression, j’ai demandé le divorce. Je ne peux plus vivre avec lui, d’autant plus qu’il consomme de la drogue», a-t-elle précisé.

La victime a également souligné que son mari apparaissait avec elle sur ses vidéos. Ce dernier l’aidait même, selon elle, à faire le montage. «Pourtant, il a dit au procureur du roi qu’il a commis son acte parce que je l’ai filmé sans son consentement. Cela fait un an que j’ai ouvert une chaîne sur Youtube. Mon mari me soutenait et m’aidait. Je ne sais toujours pas ce qui l’a poussé à m’agresser», a souligné notre source.

N.M.