Témara: la mère et l’épouse du présumé terroriste se confient (VIDEOS)

Le Bureau central d’investigation judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi, sur la base de renseignements précis, à démanteler une cellule terroriste affiliée à l’organisation dite « Etat islamique », mettant en échec ses plans imminents et extrêmement complexes ayant des liens dans plusieurs villes marocaines.

Ces opérations de sécurité, exécutées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, aux premières heures de jeudi, ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes âgés entre 29 et 43 ans, indique un communiqué du BCIJ.

A Témara, un suspect a tenté de se faire exploser à l’aide d’une grande bonbonne à gaz, ce qui a obligé les éléments d’Intervention rapide à tirer quatre balles, des bombes sonores et des bombes fumigènes afin de brouiller la vision du suspect, permettant ainsi de neutraliser le danger et de mettre en échec ses menaces terroristes.

«Je n’ai constaté aucun changement dans son comportement. Il était apprécié par tout le monde. Je suis toujours sous le choc. Aidez-moi ! Je suis certaine qu’il n’aurait jamais pu commettre ce genre de crimes», a déploré, en pleurs, l’épouse du présumé terroriste.

La mère du suspect a également exprimé son désarroi suite à cette arrestation. «Après le décès de mon mari le mois dernier, je me suis installée chez mon fils. Il travaillait, revenait directement à la maison et se couchait tôt. Il n’avait pas d’amis et passait beaucoup de temps chez lui. Son comportement n’a jamais changé. Je n’arrive toujours pas à y croire», a-t-elle confié.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble de ramifications et liens éventuels de ce réseau terroriste et interpeller tous les complices dans ces plans destructeurs, en plus de neutraliser tous les dangers et les menaces qui en découlent.

N.M.