Témara: la défense de Fatiha la youtubeuse fait appel

L’avocat de la youtubeuse Fatiha, Me Bouchaib Soufi, a fait appel du verdict du tribunal de première instance de Témara. La dame de 41 ans a écopé de deux ans de prison ferme et une amende de 500 dirhams, après avoir partagé une vidéo de mauvais goût sur Youtube.

Me Bouchaib Soufi a déclaré au site people Ralia que la sanction prononcée vis-à-vis de sa cliente et son mari est lourde et fera l’objet d’un appel. De plus, la défense compte poursuivre sa demande pour effectuer une évaluation des aptitudes mentales de Fatiha, sachant qu’elle suit un traitement depuis une année déjà.

La youtubeuse a été appréhendée à son domicile à Témara le 8 octobre courant, en compagnie de son mari, après avoir partagé une vidéo dans laquelle on pouvait la voir répondre à l’appel de la nature. Les charges retenues contre la mère de famille de 41 ans concernent l’atteinte à la pudeur et mauvais exemple pour la jeunesse.

A.O.