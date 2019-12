Témara: ce que vous risquez si vous jetez vos déchets dans la rue

La commune de Témara a décidé d’imposer, dans les prochains jours, des amendes à l’encontre de toute personne jetant ses déchets sur la voie publique, en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Contacté par Le Site info, le vice-président de la commune Abdelaziz Laid a indiqué que le conseil de la ville a adopté en octobre dernier, lors de sa session ordinaire, un projet pour veiller sur la propreté de la ville et sanctionner les contrevenants. «A partir de ce samedi, la commune lance une campagne afin de sensibiliser les citoyens au sujet des effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l’environnement. La commune a également tenu une réunion avec les représentants des autorités locales et des acteurs associatifs pour le lancement officiel de cette campagne», a expliqué le responsable.

Et d’ajouter : «La commune sanctionnera par la suite tous les habitants qui jetteront leurs déchets dans la rue. Ces derniers devront payer des amendes parce qu’ils ne respectent pas l’environnement et mettent la vie des habitants en danger. Les contrevenants doivent savoir que veiller sur la propreté de la ville coûte beaucoup à la commune».

Laid a d’ailleurs rappelé la loi 28.00 relative à la gestion des déchets selon laquelle «Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d’une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement».

N.M.